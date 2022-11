Gemeente Heerenveen treden toe tot Chemport Europe

wo 09 november 2022 10.21 uur

HEERENVEEN - Chemport Europe is de naam van het samenwerkingsverband voor groene chemie in Noord-Nederland. Chemport wil in 2030 koploper op het gebied van groene chemie in Europa zijn.

Om dit te bereiken werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de noordelijke regio intensief samen. Chemport Europe zorgt voor vergroening en naar verwachting ook meer werkgelegenheid. Met de toetreding van de provincie Fryslân en gemeente Heerenveen is de noordelijke samenwerking compleet. Fryslân draagt jaarlijks 110.000 euro bij.

Circulaire plastics en recycling spelen een zeer belangrijke rol in de vergroening van chemie. Fryslân en Heerenveen zijn een welkome versterking binnen de samenwerking, gezien de expertise en activiteiten op dit gebied. Denk bijvoorbeeld aan het NTCP (Nationaal Test Centrum Circulaire Plastics), de Kunststof Sorteer Installatie, NedCam en Morssinkhof Plastics.

Gedeputeerde Friso Douwstra: "Circulaire grondstoffen hebben de toekomst en versnellen de vergroening van Fryslân. Dat wordt in Heerenveen al in de praktijk gebracht. Daarom sluiten we aan bij Chemport Europe. De samenwerking biedt ook kansen voor andere ontwikkelingen, zoals biomassa en waterstof."

Chemport Europe bestaat in totaal uit zo'n 120 bedrijven, waaronder chemieclusters in Delfzijl en Emmen en recycling expertise rondom Heerenveen. Aangevuld met een groot kenniscluster rond de Universiteit van het Noorden (MBO, HBO en WO) en de actieve rol van provincies en gemeenten wordt er hard gewerkt om de procesindustrie te verduurzamen en te versterken. Hiervoor zijn de transitie naar hernieuwbare niet-fossiele grondstoffen, het verlagen van uitstoot en het gebruik van hernieuwbare energie de speerpunten. Naar verwachting zorgt Chemport Europe ook voor een groei van de werkgelegenheid in het noorden.