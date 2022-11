Koninklijke Onderscheidingen voor twee leden DLTC Drachten

di 08 november 2022 20.32 uur

DRACHTEN - Hilbrand Geertsma en Auke Hendrik Hoekstra van DLTC Drachten kregen maandagavond een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Jan Rijpstra van gemeente Smallingerland. Ze werden benoemd tot Lid van de Orde van Oranje-Nassau. Beide kregen de onderscheiding voor hun vrijwillige inzet bij de tennisclub en daarbuiten.

Hilbrand Geertsma

Hilbrand Geertsma begon in 2000 met archiefwerkzaamheden voor DLTC, tot 2006. Toen ging hij aan de slag met de financiën rondom de contributie van de vereniging. Dat was eerst een tijdrovende klus, maar dat werd minder toen de automatische incasso werd geïntroduceerd. Ook zette hij zich bij de tennisclub in bij andere activiteiten, zoals het Pinkstertoernooi.

Naast zijn vrijwilligerswerk bij de tennisvereniging zet Geertsma zich in op andere plekken in de samenleving. Hij werkt bij Welzijnswerk Ouderen van de gemeente Smallingerland, wat later wijkcentrum MOS werd en nu onder Seniorweb Drachten valt. Ook was hij tot en met 2014 bestuurslid bij de Vriendenstichting van het Drachtster Skûtsje en voorzitter van het Jan Roelof Geertsemafonds.

Auke Hendrik Hoekstra

Ook Auke Hendrik Hoekstra is vrijwilliger bij de tennisclub. Hij is sinds 2002 competitieleider, en dat werk gaat eigenlijk het hele jaar door. Hij begeleidt de verschillende competities, stemt af met de trainers en aanvoerders en zorgt er ook nog voor dat het clubgebouw na de competitie schoon en netjes wordt achtergelaten.

Hoekstra werd in 2016 verkozen tot clubheld van de gemeente Smallingerland, met veel stemmen van de leden van DLTC. Hij haalde het niet in de regionale verkiezing, maar dat mocht de pret niet drukken voor de leden van DLTC: voor hen is Hoekstra nog steeds een held.