Vliegveld Drachten donderdag 'bestormd' tijdens militaire oefening

di 08 november 2022 08.00 uur

DRACHTEN - Het vliegveld van Drachten staat donderdag centraal in een grote militaire oefening met de naam Falcon Autumn. De militairen zullen het vliegveld donderdag moeten veroveren op een denkbeeldige vijand.

De oefening begon 31 oktober en duurt tot en met 18 november en wordt gehouden in de provincies Drenthe, Friesland, Gelderland, Limburg, Overijssel en Zuid-Holland. Er doen ruim 1000 militairen en 37 helikopters mee uit Duitsland, Nederland, Polen en de Verenigde Staten.

Deze week moeten de militairen in actie komen in Friesland. Er wordt geoefend om het Drachtster vliegveld in te nemen. De actie startte maandag al, maar daar was voor het publiek nog weinig van te merken. Kleine groepjes militairen worden 'stil' ingevlogen om de boel te verkennen.

Woensdagavond vanaf 19.00 uur gaat de oefening echt los. In de avond en nacht wordt geprobeerd om ongezien het vliegveld te naderen en donderdag moet het vliegveld ingenomen zijn. Daarna volgen nog een paar dagen waarin de militairen de controle over het vliegveld moeten houden.