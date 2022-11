Fietsster gewond na botsing met andere fietser

ma 07 november 2022 19.55 uur

GORREDIJK - In Gorredijk zijn maandagavond twee fietsers met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval gebeurde op de Tolhusleane. Een van de twee had last van der been, daarom kwam er toch voor de zekerheid een ambulance ter plaatse.

Het ambulancepersoneel heeft de jongedame in kwestie onderzocht. Die besloten uiteindelijk haar toch mee te nemen naar het ziekenhuis in Heerenveen.