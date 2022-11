Familiedag op politieacademie in Drachten

za 05 november 2022 18.00 uur

DRACHTEN - Op de politieacademie aan de Sportlaan in Drachten werd zaterdag een speciale familiedag georganiseerd. De dag was bedoeld om familie en vrienden van de studenten een unieke inkijk te kunnen geven in hun opleiding aan de academie.

De dag werd bedacht en georganiseerd door studenten van de politieacademie en was verdeeld in een ochtend- en middagprogramma. Op de locatie van de politieacademie in Drachten krijgen toekomstige agenten de basisopleiding tot start bekwame politiemedewerker.

Na de opleiding gaan ze aan de slag in de Politie Eenheid Noord-Nederland. Tijdens de opleiding werken de studenten dagelijks aan hun praktische en theoretische kennis die nodig is om het vak uit te kunnen oefenen. Dit gebeurt op de politieacademie, maar ook draaien studenten al tijdens de opleiding mee in de eenheid om ervaring op te doen.

Door deze familiedag te organiseren konden de studenten hun familie en vrienden een unieke inkijk geven in hun opleiding aan de academie. In en bij de politieacademie was van alles te zien en te doen. Zo konden de bezoekers een kijkje nemen in een woonkamer waar een inbraak was nagebootst en konden ze met een virtual reality bril ervaren hoe het is om op de schietbaan te staan.

Ook gaven de studenten een demonstratie waarbij ze lieten zien hoe ze omgaan met een aanrijding met letsel. En lieten hondengeleiders van de politie zien hoe een verdachte kan worden aangehouden met behulp van de politiehond.

De burgemeester van Smallingerland Jan Rijpstra, die trots is op de locatie van de politieacademie in zijn gemeente, mocht samen met teamchef Greetje van der Weij de dag openen.

FOTONIEUWS