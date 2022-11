Auto’s in botsing bij inrit tankstation

vr 04 november 2022 13.43 uur

DRACHTEN - Op de Lauwers in Drachten zijn vrijdagmiddag twee auto’s met elkaar in botsing gekomen. De Suzuki kwam vanaf de stoplichten stak over naar het tankstation. Hierbij werd een Citroën over het hoofd gezien. Een botsing was het gevolg.

Bij het ongeval raakte niemand gewond. Beide voertuigen raakten wel flink beschadigd. De Suzuki kon niet meer verder rijden door de schade. Voor de veiligheid werd er een lintje om het voertuig gespannen, aangezien deze nog deels op de weg stond. Een berger is ter plaatse gekomen om het voertuig mee te nemen.

