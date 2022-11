Fietsers met elkaar in botsing op Zuiderdwarsvaart

vr 04 november 2022 10.35 uur

DRACHTEN - Op de Zuiderdwarsvaart in Drachten is vrijdagochtend een vrouw in botsing gekomen met twee andere fietsers. De vrouw kwam hierbij ten val. Een ambulance is ter plaatse gekomen om de vrouw te controleren.

Ze kon zelf naar de ambulance lopen. Na controle bleek dat ze niet mee hoefde naar het ziekenhuis.

FOTONIEUWS