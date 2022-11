Kaartverkoop Krystkuier in Veenklooster van start

vr 04 november 2022 05.32 uur

VEENKLOOSTER - De kaartverkoop van de inmiddels overal bekende Krystkuier in Veenklooster is weer van start gegaan. De wandeling door de bossen en landerijen van Veenklooster is een ware belevenis met zang, dans en toneel.

Ook dit jaar zijn de Zingende engelen in een maanverlicht bos van de partij. De Oude Wijzen worden dit jaar vergezeld door Nieuwe Wijzen die hebben gestudeerd aan De Olijfberg in Veenklooster. De herders in het veld, vergezeld door nachtelijke zorgmedewerkers. Herodes op de troon op landgoed Fogelsanghstate omringd door Friese Paarden met ruiters. De Heilige Familie in een kleine stal bezongen door niemand minder dan Pearl Jozefzoon.

Het Kerstverhaal in Beeld, dat is de kern van de Krystkuier in Veenklooster. De Krystkuier van Veenklooster is misschien wel de grootste en meest befaamde tocht in het Noorden en wellicht van het land. Per avond is er plaats voor 1000 bezoekers. Wees er snel bij want in voorgaande jaren waren de kaartjes razendsnel uitverkocht. De tocht wordt gehouden op dinsdag- en woensdagavond op 20 en 21 december.

Meer info: www.feankleaster.nl