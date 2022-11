Fietser gewond bij aanrijding met bestelbus

do 03 november 2022 17.50 uur

DRACHTEN - Een fietser is donderdagavond gewond geraakt bij een aanrijding met een bestelbus in Drachten. De botsing vond rond 17.10 uur plaats op de kruising met de Bolder en de Gaffel. De politie, een ambulance en de handhaving kwamen ter plaatse.

De man is opgevangen door het ambulancepersoneel. De fiets is meegenomen door de handhaving. Na een behandeling is de man overgebracht naar het ziekenhuis. Vermoedelijk is een voorrangsfout de oorzaak van het ongeval.

