Scooterrijder gewond na botsing met auto

do 03 november 2022 08.05 uur

DRACHTEN - Op de Overstesingel in Drachten is donderdag even voor 7.30 uur een scooterrijder gewond geraakt. Ter hoogte van het kruispunt met de Moezel kwam hij in botsing met een bestelbusje. De jongeman kon zelf naar de ambulance lopen, maar is toch meegenomen door de ambulance.

De scooter raakte beschadigd door de botsing. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de Overstesingel afgesloten en moest het verkeer omrijden. Alleen bussen werden er langs gelaten.

