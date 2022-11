Man (38) op gestolen scooter klemgereden

do 03 november 2022 07.15 uur

DRACHTEN - Een 38-jarige scooterdief zonder vaste woon- of verblijfplaats is in de nacht van dinsdag op woensdag door de politie klemgereden in Drachten. Dat gebeurde omstreeks 1.00 uur op de Noordkade.

De man had de scooter eerder op de dag gestolen uit een tuin aan de Twee Gebroeders in Drachten. De man probeerde nog te vluchten toen hij de politie zag aankomen. De politie laat weten: "Wij konden hem klemrijden en aanhouden. De scooter is in beslag genomen." De man was onder invloed van alcohol en drugs. In zijn tas troffen agenten inbrekersgereedschappen aan zoals schroevendraaiers en een slijptol. Ook deze zijn in beslag genomen.

De man is volgens de politie een bekende veelpleger en werd ook nog gezocht vanwege eerder gepleegde strafbare feiten. Hij is ingesloten in het cellencomplex in Leeuwarden voor verhoor en verder onderzoek.