Fryske jûn in bibliotheek Drachten

wo 02 november 2022 23.03 uur

DRACHTEN - De Friese schrijver Ferdinand de Jong vertelde woensdagavond in Bibliotheek Drachten over zijn werk als schrijver.

Hij begon met schrijven in 2010 en heeft inmiddels acht boeken op zijn naam staan. Zijn laatste boek 'De museumoard’ kwam in december vorig jaar uit. De Jong schreef ook het Fryske Kadoboek 2022 welke men kado krijgt tijdens de Fryske Boekewike.

De Friese Troubadour Gurbe Douwstra zorgde voor de muzikale omlijsting. Ook was er een stand van de Afȗk met Friese boeken, cd’s, dvd’s en andere producten aanwezig.

De Fryske Boekenwike loopt van 29 oktober tot en met 6 november. Belangstellenden voor het verhaal van Ferdinand de Jong kunnen 3 november terecht in Balk en 6 november in Balk.

