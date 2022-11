Skûtsje op rotonde krijgt verfbeurt van 35.000 euro

wo 02 november 2022 15.30 uur

DRACHTEN - Het Skûtsje Hendrika, met inmiddels een vast stekkie op de rotonde bij Opeinde, krijgt een verfbeurt van 35.000 euro. Het schip ligt als een kunstwerk op de rotonde en als één van de toegangspoorten van Drachten.

"Het kunstwerk wordt in stand gehouden vanuit het principe 'sober en doelmatig'. Tijdens en na de coronapandemie is de situatie veranderd. Vrijwilligers die eerder toezeggingen hebben gedaan,

kunnen deze door verschillende redenen niet meer nakomen." zo valt te lezen in de begroting van de gemeente.

Het idee om het skûtsje te restaureren zodat het later weer in de vaart genomen kan worden, wordt daarom nu losgelaten. Omdat de weersinvloeden aardig wat sporen nalaten, is besloten om het schip snel te gaan onderhouden zodat de huidige conditie wordt behouden.