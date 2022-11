Verdachte opgepakt na steekincident in Drachten

wo 02 november 2022 15.09 uur

DRACHTEN - De politie heeft woensdag in Drachten een verdachte opgepakt naar aanleiding van een steekincident eerder in de middag. Hierbij raakte een persoon lichtgewond. Het slachtoffer is ter plekke behandeld.

Het steekincident vond rond 14.15 uur plaats in de omgeving van het Van Haersmapark in Drachten. Wat de aanleiding was van het incident is niet bekend. Er is met een politiehond gezocht in het park.

