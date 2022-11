Aanpak roekenoverlast in Drachten

wo 02 november 2022 08.09 uur

DRACHTEN - In delen van Drachten is sprake van roekenoverlast. Deze overlast gaat de gemeente Smallingerland vanaf nu aanpakken. Nesten zullen op overlastlocaties worden verwijderd.

Met instemming van de provincie Fryslân gaat de gemeente niet alleen nesten verwijderen maar ook verjagingsmiddelen plaatsen. Een deel van de nesten wordt vervolgens opgehangen op locaties waar de roeken rustig kunnen broeden en niet voor overlast zorgen.

In de gemeentelijke meerjaren begroting valt te lezen dat er in 2023 en 2024 45.000 euro nodig is en vanaf 2025 35.000 euro (structureel). "Het doel van de bestrijdingsmaatregelen is om de geluids- en ontlastingsoverlast van roeken op de overlastlocaties te verminderen. Dit verbetert de effecten op de volksgezondheid van omwonenden." zo valt te lezen in de begroting.