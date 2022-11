Geld en laptop gestolen bij insluiping in Nijega

wo 02 november 2022 06.17 uur

NIJEGA - Bij een insluiping in een woning in Nijega is in de nacht van zondag op maandag geld en een laptop buitgemaakt. De diefstal vond plaats in een woning aan de Swartewei tussen 23.00 uur en 8.00 uur.

Er is aangifte gedaan bij de politie. De politie heeft de zaak in onderzoek en is op zoek naar getuigen of mensen die meer weten over de diefstal.