Fietsster in botsing met politieauto in Drachten

di 01 november 2022 16.31 uur

DRACHTEN - Een vrouw op de fiets is dinsdagmiddag in botsing gekomen met een politieauto. Het ongeval gebeurde in de bocht waar het Moleneind overgaat in de Zuiderhogeweg in Drachten. Een ambulance kwam ter plaatse om de fietsster te onderzoeken.

De moeder fietste met haar zoon op de weg toen het misging. Ze is door de ambulance meegenomen. De fiets van de vrouw raakte flink beschadigd, de politieauto had slechts een krasje. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.