Filmende automobilisten bekeurd bij ongeval

di 01 november 2022 14.24 uur

OPEINDE - Automobilisten die even snel een foto of videootje wilden schieten bij een ongeval dinsdag zijn op de bon geslingerd. Op de Wâldwei was een ongeval gebeurd waarbij een automobilist een verkeersbord omver had gereden. De politie heeft aan in ieder geval twee bestuurders een boete uitgedeeld.

Agenten die ter plaatse de afzetting hadden verzorgd keken in de voertuigen om te kijken of automobilisten met hun telefoon in de hand reden. De beboete automobilisten kunnen binnenkort post verwachten.