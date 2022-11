Automobilist (45) ramt verkeersbord op Wâldwei en eindigt in sloot

di 01 november 2022 12.09 uur

OPEINDE - Een 45-jarige automobilist uit Beetsterzwaag is dinsdag gewond geraakt bij een ongeval op de Wâldwei (N31) tussen Opeinde en Drachten. De bestuurder raakte omstreeks 11.40 uur door onbekende oorzaak van de weg. De auto ramde een verkeersbord en kwam gedraaid in de lager gelegen sloot tot stilstand.

Het Mobiel Medisch Team wist als eerste van het medische personeel de plek te bereiken met de helikopter. Er kon worden geland in het weiland naast de sloot. Al snel arriveerden ook de brandweer en ambulance. Het slachtoffer is uit de auto gehaald en opgevangen in een ambulance. Hij zat alleen in de auto. De man is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Onder invloed

De man had mogelijk onder invloed achter het stuur gezeten. Daarom is een agent meegegaan in de ambulance. In het ziekenhuis zal bloed worden afgenomen voor nader onderzoek.

Tijdens de hulpverlening was er één rijstrook van de Wâldwei afgesloten voor het doorgaande verkeer richting Drachten. Vanwege de afhandeling van het ongeval ontstond er wel wat filevorming op de Wâldwei.

