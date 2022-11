Dief ruilt oude fiets voor elektrische fiets

ma 31 oktober 2022 21.50 uur

TWIJZELERHEIDE - Het was afgelopen donderdag raar wakker worden voor een gezin uit Twijzelerheide. Zij zagen bij hun huis een oude fiets staan die niet van hun was! Dit stalen ros bleek achtergelaten door een dief die hun elektrische fiets en ook gereedschap had gestolen uit de schuur en woning.

De inbraak vond plaats in de nacht van woensdag 25 op donderdag 26 oktober langs het Wyldpaed (West). De achtergelaten fiets is een paars/groene herenfiets van het merk Pointer, type Classic. De fiets heeft een opvallende sleutelhanger in de vorm van een witte eend. De politie is opzoek naar degene die deze fiets in gebruik had.