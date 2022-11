Doelpaalcamera “Shot On Target” voor V.V. Jistrum

ma 31 oktober 2022 20.24 uur

JISTRUM - Momenteel is V.V. Jistrum een van de weinige voetbalverenigingen in Friesland die gebruik maakt van de zogeheten doelpaalcamera “Shot On Target”. Op het moment is de vereniging uit Jistrum net als 8 andere verenigingen in het land trotse bezitter van de innoverende camera techniek waarmee je de hoogtepunten van de wedstrijd bijna direct terug kunt kijken in de kantine. Via een televisiescherm of via de “Shot On Target” app. Dit allemaal vanuit het oogpunt van de doelpaal, wat soms voor een verrassende weergave kan zorgen.

Deze ingebouwde camera, aangestuurd door kunstmatige intelligentie herkend op basis van algoritmes verschillende acties in en om het doel. Het systeem werkt op basis van herkenningen en legt beelden vast bij bijvoorbeeld een van de volgende acties: Doelpunten, redding door de keeper, bal die van de lijn gehaald wordt door een laatste verdediger en ballen die via de paal of lat ingeschoten worden. De acties worden automatisch gefilterd op echte kansen en doelpunten.

De beelden zijn na en tijdens de wedstrijd te bekijken in de app en/of in de kantine. De hoogtepunten bestaan uit doelpunten, kansen en andere acties. Een andere leuke toevoeging van dit systeem is dat de beelden op basis van likes, oftewel stemmen getoond worden. De mooiste of apartste acties en doelpunten worden vaker getoond en worden afgewisseld met recente hoogtepunten van de laatst gespeelde wedstrijden. Via de app zijn de acties deelbaar waardoor je je wereldgoals en blunders via sociale media met je volgers kunt delen. Als club maar ook als speler.

In Jistrum zijn de leden er in ieder geval erg blij mee. Het zorgt vaak voor gespreksonderwerpen en discussiepunten. Want wat gebeurde er nou precies op de beelden. En hoe ging dat volgens de spelers in het veld zelf op datzelfde moment. "Een top toevoeging voor in de rust en derde helft!", aldus V.V. Jistrum.

