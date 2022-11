Automobilist tankt zonder te betalen in Twijzel

ma 31 oktober 2022 20.12 uur

TWIJZEL - Bij het Shell tankstation aan de Optwizel in Twijzel is maandag aan het begin van de avond getankt zonder te betalen. De bestuurder is er na zijn tankbeurt vandoor gegaan in een VW polo met kenteken 82-PV-JJ.

Het tankstation heeft een oproep geplaatst op Facebook met de vraag of iemand deze man herkent. Er zitten waarschijnlijk valse nummerplaten op het voertuig. Deze horen bij een Opel Corsa en niet bij een VW Polo.