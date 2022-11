Voormalig pand Rabobank geschikt gemaakt voor honderd vluchtelingen

ma 31 oktober 2022 14.16 uur

DRACHTEN - Burgemeester Jan Rijpstra heeft afgelopen vrijdag de nieuwe opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen aan de Burgemeester Wuiteweg 38 in Drachten geopend. De locatie is een voormalig pand van de Rabobank dat in twee maanden is verbouwd tot een opvanglocatie die aan alle regels voldoet. Er is plek voor honderd bewoners en een mogelijkheid tot uitbreiding naar 125 plekken.

Bij de opening waren ruim zestig mensen aanwezig, waaronder omwonenden die waren uitgenodigd om een kijkje te nemen op de opvanglocatie. In de gemeente Smallingerland zijn tot nu toe ruim honderd opvangplekken gemaakt, verspreid over vier locaties. Met de opening van de locatie aan de Burgemeester Wuiteweg zal het aantal beschikbare plekken verdubbelen.