Man zwaargewond bij val van dak in Buitenpost

ma 31 oktober 2022 10.58 uur

BUITENPOST - Bij een val van het dak van een woning aan de Lisdodde in Buitenpost is een man zwaargewond geraakt. Door nog een onbekende oorzaak viel het slachtoffer naar beneden. De politie, een ambulance en de traumahelikopter kwamen ter plaatse.

De man is ter plaatse gestabiliseerd. De ambulance heeft het slachtoffer met spoed naar het UMCG in Groningen gebracht. De trauma-arts is meegereden in de ambulance.

