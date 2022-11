Brandweer blust bult takken en riet bij Wijnjewoude

zo 30 oktober 2022 18.17 uur

WIJNJEWOUDE - Langs de Tolleane bij Wijnjewoude stond zondag een bult takken en riet in brand. Het afval was afkomstig uit de naastgelegen sloot. Even voor 18.00 uur werd de brandweer van Ureterp opgeroepen om deze te blussen.

Langs de weg lagen meerdere van dit soort bultjes, maar er brandde slechts één. Gewapend met de waterslang en een hooivork gingen de spuitgasten het brandje te lijf. Vrij snel daarna was de brand alweer onder controle. Waarschijnlijk is de bult in brand gestoken.

