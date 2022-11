Zonovergoten Gordykster merke trekt veel bezoekers

zo 30 oktober 2022 16.45 uur

GORREDIJK - Dankzij het heerlijke weer zondag was het extra druk op de Gordykstermerke. Velen kwamen een kijkje nemen. Een groot aantal marktkraampjes stond opgesteld in het centrum van Gorredijk. Ook de winkels waren op deze zondag open in het dorp.

Behalve de markt was er ook nog steeds kermis in Gorredijk. Vanaf donderdag kon jong en oud genieten van de attracties. Met op zaterdag een bezoek van Golila, de lila gorilla. Zondag was de laatste dag van de kermis.

FOTONIEUWS