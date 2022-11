Groene Huiskamer trapt Duurzame Week af

za 29 oktober 2022 21.30 uur

DRACHTEN - Sneupen tussen vintage meubels, op zoek naar de perfecte tweedehands trui of inspiratie opdoen hoe jij van iets ouds weer iets moois kan maken. Het kon allemaal tijdens de Groene Huiskamer in de Sluisfabriek in Drachten zaterdag. Dit evenement was de aftrap van de Duurzame Week van Smallingerland.

De opening van het evenement werd gedaan door wethouder Maria le Roy en duurzaamheidsburgemeester van Smallingerland Koen Rutten. Verdeeld over de grote hal van de voormalige fabriek stonden verschillende duurzame ondernemers. Sommigen met tweedehands kleding, anderen met vintage meubels en woonaccessoires en weer anderen met upcycling mode- en woonaccessoires. Daarnaast was er in de Draaierij de mogelijkheid om wat te eten en te drinken.

Tijdens de Duurzame Week van Smallingerland zijn er in de gemeente verschillende activiteiten. Van tips om geld te besparen of je woning te verduurzamen tot duurzame workshops. Een compleet overzicht is te vinden op http://duurzaamsmallingerland.nl/

