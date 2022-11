Komende nacht uurtje langer slaap door wintertijd

za 29 oktober 2022 16.20 uur

DRACHTEN - In de nacht van zaterdag op zondag gaat de klok weer een uur terug. Voor veel mensen betekent dat ze een uur langer kunnen slapen. Voor anderen kan dit misschien ook betekenen dat het klokje van de oven na een half jaar weer de juiste tijd aan geeft!

Om 3.00 uur zal de klok terug gaan naar 2.00 uur. De meeste moderne apparaten, zoals laptops, tablets en mobiele telefoons, zullen dit automatisch doen. Op zondag 26 maart 2023 zullen we dan weer terug wisselen naar de zomertijd.

Rijkswaterstaat waarschuwt voor komende maandag voor kans op meer files. De avondspits is namelijk nu ineens (deels) in het donker en dat is voor veel automobilisten even wennen. Uit cijfers van Rijkswaterstaat blijkt dat gemiddeld gezien de files in de week na het ingaan van de wintertijd langer zijn.