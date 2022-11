Helft van voertuigen blijkt wat mis mee bij grote controle

vr 28 oktober 2022 17.03 uur

DRACHTEN - Bij een grote verkeerscontrole donderdag in Drachten bleek er met ongeveer de helft van de gecontroleerde voertuigen iets mis. De politie controleerde samen met de douane, belastingdienst, het RDW en Team Verkeer Noord-Nederland in totaal 55 voertuigen. Met 27 daarvan was iets niet in in orde.

In totaal werden er 34 boetes en waarschuwingen gegeven. Dit varieerde van snelheidsovertredingen op de A7 tot te zwaar beladen aanhangers. Ook werden er diverse WOK meldingen opgelegd voor auto's die teveel geluid maakten. Zij moeten eerst de auto weer op orde maken en opnieuw laten keuren voor deze weer de weg op mag.

Bijzonderheden

Een bestuurder van een personenauto die werd gecontroleerd bleek wapens bij zich te hebben. Hier heeft hij afstand van gedaan. Een bestuurder van een snorfiets moest zijn voertuig bij de politie inleveren. De kentekenplaat die er op zat hoorde namelijk niet bij de snorfiets. Daarnaast krijgt hij een boete voor rijden zonder rijbewijs.

Motorrijders en ANPR

De voertuigen werden geselecteerd door motorrijders die op de A7 tussen Drachten en Heerenveen reden. Daarnaast werd ANPR, Automatic Number Plate Recognition, ingezet om de voertuigen te selecteren. Vervolgens werden ze meegenomen naar het terrein van Rijkswaterstaat aan het Noorderend in Drachten.

