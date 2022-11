Vier Drachtsters lopen marathon van New York voor Kika

do 27 oktober 2022 10.30 uur

DRACHTEN - Op zondag 6 november is het dan zo ver. Na ruim een jaar lang trainen gaan Thai, Hung, Jeffrey en Erwin de marathon van New York lopen. Dan doen ze niet zomaar! Ze willen hiermee geld ophalen voor Kika. En dit doel is niet zomaar gekozen.

Ruim vijf jaar geleden belandde Thai en zijn vrouw met hun dochter bij de huisarts, nadat hun dochter Evi klachten had. De huisarts vertrouwde het niet en stuurde hen dezelfde dag nog door naar het ziekenhuis, waarna ze meteen weer doorgestuurd werden naar het Prinses Maxima ziekenhuis in Utrecht. Evi bleek helaas erg ziek te zijn.

Na vijf maanden behandelingen, kwam er goed nieuws. Evi was schoon en genezen. Om die vervelende periode af te sluiten en wat terug te doen, besloot Thai de marathon van Berlijn te lopen met zijn broer Hung en beste vriend Jeffrey. Onderweg haalden ze ruim 15.000 euro op.

Het avontuur voelde daarmee nog niet af en €15.000,- was nog lang niet genoeg. Een inschrijving voor een tweede marathon was dan ook snel gedaan. Dit keer sloot ook hun vriend Erwin aan. Op de school waar hij als docent werkt, hebben enkele jaren geleden twee oud-leerlingen niet zoveel geluk als Evi had en zijn helaas komen te overlijden. Zij reizen niet alleen in gedachten mee naar New York, hun namen staan op zijn shirt geprint.

Inmiddels trainen de vier Drachtsters al ruim een jaar en zijn ze er klaar voor. Minstens drie keer in de week door wind, vorst en regen hardlopen. Donderdag 3 november vliegen ze naar de Verenigde Staten om daar zondag 6 november de marathon van New York te lopen. De grootste en bekendste marathon ter wereld.



Een jaar trainen en collecteren was een hele opgave en dat ging niet vanzelf. Vanuit alle hoeken kregen ze hulp. Zo hielpen o.a. het Drachtster Lyceum en OBS de Meander met sponsorlopen, die samen meer dan 20.000 euro ophaalden. Hun makelaars, stamkroegen, dierenzaken en vele andere bedrijven en particulieren deden een bijdrage. Jimmy’s Sportsclub en Lijfkracht fysiotherapie hielpen Erwin fit te worden, die met het hardlopen helemaal vanaf nul moest beginnen.

Inmiddels staan ze op ruim 66.000 euro en komen ze heel dicht bij hun streefbedrag: 70.000 euro voor KiKa. Ze willen dit streefbedrag voor KiKa enorm graag halen. Iedereen die een bijdrage kan missen kan via www.runforkikamarathon.nl/team-evi doneren.

