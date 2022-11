Inbrekers bestelbus vluchten voor politie

wo 26 oktober 2022 15.02 uur

BAKKEVEEN - De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over inbrekers die het hebben gemunt op bestelbussen. Twee inbrekers wisten dinsdagnacht te ontkomen aan de politie.

De agenten hadden om 2.30 uur een melding gekregen dat er twee mannen aan het inbreken waren in een bestelbus op de Boskleane te Bakkeveen. De politie kwam met meerdere politiewagens ter plaatse maar de mannen waren verdwenen als sneeuw voor de zon. "De daders zijn vermoedelijk in een auto gevlucht in de richting van het voetbalveld in Bakkeveen." zo laat de politie weten.

De inbrekers waren succesvol geweest want het betreffende bestelbusje was helemaal leeggehaald. Een grote hoeveelheid gereedschap miste. Ook werd toen duidelijk dat er ook ingebroken was in een bestelbus op de Blauhus in Bakkeveen.

Getuigen die iets hebben gezien worden opgeroepen om te bellen met de politie via 0900-8844. Mogelijk hebben mensen in de buurt camerabeelden gemaakt of iets anders gezien.

Bestelbussen zijn de laatste tijd al vaker doelwit van het inbrekersgilde. In de nacht van 22 op 23 oktober werd een bestelbus op de Kalmusstraat te Dokkum leeggeroofd.