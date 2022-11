Zorg Smallingerland: 25 gezinnen in de kou

wo 26 oktober 2022 13.36 uur

DRACHTEN - Smallingerland zet volgend jaar 25 gezinnen in de kou als het om opvoedingsondersteuning gaat. Nu nog lukt het de stichting Maatschappelijke Ondersteuning Smallingerland (MOS) in Drachten om 75 gezinnen te helpen. Bovendien groeit de wachtlijst. Reden is dat de gemeentelijke subsidie achterblijft bij de inflatie. Directeur-bestuurder Ineke Weernink van de MOS luidde dinsdagavond in de vergadering van Het Plein de noodklok.

De forse inflatie van met name de afgelopen maanden dwingt de MOS tot het nemen van verdere bezuinigingsmaatregelen, aldus Weernink. Ze zei blij te zijn met een eenmalige verhoging van de subsidie in 2023, maar 3,1 procent ten opzichte van de torenhoge inflatie "is laag. Het is een mooi gebaar, maar we leveren al drie jaar in".

Op tal van fronten heeft de stichting MOS inmiddels bezuinigingen doorgevoerd. Dit jaar is ook al aan de dienstverlening gesleuteld. Straatwerkers zullen minder te zien zijn, op het werk in de wijk wordt beknibbeld en ook aan de hulp voor mentale gezondheid wordt gemorreld. "We hebben er zelf heel veel moeite mee p, deze keus te maken, ook al omdat de vraag naar zorg groeit. De politiek wil in preventie investeren, maar daar snijden we nu juist in", aldus een zich uiterst bezorgd tonende De Weerd. Ze wees er fijntjes op dat de subsidies voor andere instellingen wel worden geïndexeerd en die voor MOS niet.

Poppodium Iduna

De financiële gevolgen van de inflatie zijn ook voelbaar voor poppodium Iduna in Drachten. Vijf mensen in omgerekend drie fulltime banen en 75 vrijwilligers zorgen voor een uniek poppodium, aldus Weernink. Ze waarschuwde de raadsleden daar goed voor te zorgen. "Het poppodium is klein van omvang, maar heel groot qua exposure."