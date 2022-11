Kritiek op gebruik sociale media van gemeente

wo 26 oktober 2022 12.38 uur

DRACHTEN - Even langskomen op het gemeentehuis van Smallingerland voor een paspoort of rijbewijs is geen succes. De inwoners moeten van tevoren telefonisch of via de website een afspraak maken.

De reden hiervoor is dat ambtenaren vaak met andere werkzaamheden bezig zijn. De communicatie met bewoners daarover via sociale media roept vragen op.

PvdA-raadslid Zahraa Al-Daraaj struikelde over het gebruik van sociale media, terwijl zo'n 9.000 van 50.000 inwoners laaggeletterd is en niet vaardig met de computer.

De burger kan aan de balie wel een afspraak maken, maar moet dan vaak later terugkomen, reageerde wethouder Sipke Hoekstra dinsdagavond tijdens het vragenuurtje. Mocht een ambtenaar toch in de gelegenheid zijn om te helpen, dan gebeurt dat gewoon. De praktijk leert dat documenten bij elkaar gezocht moeten worden en ook de hulp van andere ambtenaren soms nodig is. Het is dan handiger om goed voorbereid zo’n gesprek in te gaan en daarvoor is een afspraak nodig, aldus de wethouder.

"Voorop staat dat we een goede dienstverlening willen hebben. Daarin hebben we al flink wat verbeterd. De wachttijden op de telefoon bijvoorbeeld zijn flink ingekort." Op de kritiek dat de communicatie met de inwoners via de sociale media niet klantvriendelijk is, reageerde de wethouder dat via de bestaande kanalen iedereen geholpen kan worden.