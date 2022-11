Nieuwe wijk in Drachten niet verplicht energieneutraal

wo 26 oktober 2022 12.33 uur

DRACHTEN - Het gaat te ver om nieuwbouwwoningen in de nieuwbouwwijk Vrijburgh 2 in Drachten volledig energieneutraal te laten bouwen. Vanwege de hoge kosten is het niet reëel om dat van de nieuwe bewoners te eisen.

Vandaar dat de gemeente Smallingerland ervoor kiest om wel te verplichten dat ze bijna energieneutraal zijn en aan de BENG-richtlijnen moeten voldoen. In Vrijburgh 3 willen burgemeester en wethouder straks wel volledig energieneutrale woningen bouwen. "Maar dan zijn we in de tijd alweer een eind verder en ligt dat ook meer voor de hand", aldus wethouder Robin Hartogh Heys dinsdagavond tijdens Het Debat.

Meerdere raadsfracties vroegen om een aanscherping op het gebied van energiemaatregelen. "We willen een stap verder gaan", aldus Oeds van der Wijk van de ChristenUnie. Hij kreeg de steun van onder andere Piet Lesterhuis van Groen Links.

'Verbod op bakstenen'

De PvdA-raadsfractie pleitte voor een volledig verbod op het gebruik van bakstenen in woningen. Reden is dat met de huidige energieprijzen de bakstenen flink duurder zijn geworden. "De kostprijs bestaat momenteel voor tweederde uit de kosten voor gas. Bakstenen zijn gasverslindend. Mensen die willen nieuwbouwen, worden enorm op kasten gejaagd", aldus PvdA-raadslid Maarten Noordhoff.

Wethouder Hartogh Heys was geen voorstander van het idee. "Het gaat te ver voor te schrijven geen bakstenen te gebruiken. We moeten een goed alternatief als hout ook toestaan." Alle kritisische noten van collega-raadsleden en het college deed Noordhoff besluiten om zijn voorstel in te trekken.

Maximaal aantal woningen

Het aantal woningen in de nieuwe wijk Vrijburgh 2 wordt beperkt tot 150. Buurbewoners van het Buurtfront zijn daarmee op hun wenken bediend. Ze waren bang dat de projectontwikkelaar eventueel meer woningen zou kunnen bouwen. Aanvankelijk waren 171 huizen toegestaan.

Het verzoek van Buurtfront om de landelijk kubistische woningen - met plat dak - niet toe te staan en wel woningen met zadeldak, werd door het college van burgemeester en wethouders niet gehonoreerd. "Deze architectuur past heel goed in deze straat. Het voert te ver om met een pennestreek het architectuurbeeld van dit plan aan te passen", aldus Hartogh Heys.

Gasleiding

GroenLinks-raadslid Piet Lesterhuis maakte zich onnodig zorgen over de hogedruk-aardgastransportleiding, die langs de nieuwe wijk loopt. In het geval er een explosie komt, zijn de gevolgen er immens, zo had hij in het 622 opagina’s tellende bestemmingsplan gelezen. Er vallen dan doden, zo is de verwachting. Wethouder Hartogh Heys vertelde dat dergelijke gasleidingen overal in Nederland liggen, ook in woonwijken. "De kans dat er iets gebeurt, is vrijwel nihil. Bij andere plannen in Smallingerland hebt u ze ook al toegestaan."