'Wooncoöperaties welkom in Smallingerland'

wo 26 oktober 2022 09.57 uur

DRACHTEN - Mensen die in eigen beheer woningen bouwen en de omgeving beheren, zijn van harte welkom in Smallingerland, maar de gemeente gaat niet alvast een diepgravend onderzoek doen naar de mogelijkheden om ze te faciliteren. De gemeenteraad was daar dinsdag tijdens Het Debat stellig over. Wethouder Robin Hartogh Heys hikte er behoorlijk tegenaan: "Dat gaat ons veel te ver. We hebben tot nu toe ook geen enkele vraag in die richting gehad."

PvdA-raadslid Maarten Noordhoff kwam met een voorstel om initiatiefnemers van een wooncoöperatie te steunen en stimuleren. Hij ziet de samenwerkingsvorm als belangrijke manier van bouwen, die voor deelnemers betaalbaar is. Hij wilde uiterlijk in het derde kwartaal daarover een deugdelijk voorstel van burgemeester en wethouders. De populariteit van de samenlevingsvorm in Amsterdam, Utrecht en ook Duitsland en Oostenrijk brachten hem op het idee.

"We moeten de mogelijkheden in Smallingerland verkennen", was het advies van Noordhoff. "Drachten is geen Amsterdam", hield Hartogh Heys hem voor. De wethouder zag geen heil in het Pvda-voorstel . "Als initiatiefnemers bij ons aankloppen, willen we best helpen. Probleem is dat we als gemeente niet de kennis en capaciteit hebben om dergelijke projecten te begeleiden. In Nederland zijn diverse bureaus voor ondersteuning op dit gebied. Moeten wij als gemeente dat er dan ook nog eens bij doen? Dat kunnen wij niet."

Na kritische opmerkingen van collega-raadsleden trok PvdA’er Noordhoff zijn motie in.