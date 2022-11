Duurzame plannen Smallingerland in de knel

wo 26 oktober 2022 09.29 uur

DRACHTEN - De plannen van Smallingerland om tot 2040 duurzame stappen zijn ambitieus, maar beginnen te knellen nu de energieprijzen de pan uitrijzen. "Veel mensen voelen die pijn en zijn bezig met overleven. Ze zijn absoluut niet met duurzaamheid bezig." Met die constatering kwam Richard Zwarts van de EnergieTransitieCoöperatie De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstvallaat dinsdagavond tijdens de bijeenkomst van de Ronde Tafel in Smallingerland.

"Als coöperatie moeten we ons wel inzetten om mensen in beweging te krijgen", vertelde Zwarts. De energietransitiecoöperatie is daar volop mee bezig. Rond de jaarwisseling waren er nog nul leden en inmiddels telt de club 62 leden. Een actie in alle drie dorpen, waarbij aan alle deuren een ontbijtzakje met eieren werd gehangen, droeg daar aan bij. De coöperatie organiseert daarnaast allerlei activiteiten, waarmee bewoners over de streep worden getrokken. Wat Zwarts betreft volgt de gemeente Smallingerland dat voorbeeld in haar duurzaamheidsbeleid de komende jaren. "Het gaat om thema’s die aanspreken."

De Routekaart Duurzaam Smallingerland 2040 is zes jaar geleden vastgesteld. Allerlei plannen en projecten zijn in de jaren daarop uitgevoerd, maar de ideeën zijn ook aan vernieuwing toe. Voor de jaren 2023 tot en met 2026 wil het college van burgemeester en wethouders 270.000 euro uittrekken. Omgerekend zouden drie fulltimers zich met de uitwerking ervan moeten bezighouden. De gemeenteraad neemt volgende maand een besluit over de plannen.