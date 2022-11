Bestuurder belandt in sloot langs A7

di 25 oktober 2022 22.19 uur

LUXWOUDE - Een man is dinsdagavond met zijn auto in een sloot langs de A7 beland. De bestuurder reed richting Heerenveen toen het ter hoogte van Luxwoude misging. Hij moest na het ongeval mee naar het ziekenhuis.

In eerste leek er sprake te zijn van meerdere personen in het voertuig. Hierdoor werd er groot ingezet. Brandweer, politie, meerdere ambulances en de traumahelikopter werden opgeroepen. De bestuurder is door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel onderzocht. Daarna is hij per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De brandweer heeft voor de zekerheid nog een zoekslag gedaan in het water rondom de auto. Daar is verder niemand meer aangetroffen. De rechter rijstrook was tijdelijk afgesloten ten tijde van de afhandeling van het ongeval. Het voertuig is door de berger uit het water gehaald. De heli is afgezegd en niet meer ter plaatse gekomen.

