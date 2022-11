Pannetje op het vuur zet woning vol rook

di 25 oktober 2022 21.47 uur

URETERP - De brandweer van Ureterp werd dinsdagavond opgeroepen voor een woningbrand. Eenmaal ter plaatse bij de woning aan de Stuken bleek de woning vol rook te staan. De oorzaak: een pannetje die nog op het vuur stond.

De bewoner was op dat moment niet thuis. Een hond, die nog wel in de woning aanwezig was, is door de brandweer uit de woning gehaald. Vervolgens is de woning geventileerd. Van een echte brand bleek gelukkig geen sprake.

