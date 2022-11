Theaterschool organiseert Halloweentocht in Gorredijk

di 25 oktober 2022 10.34 uur

GORREDIJK - Heb jij ooit het gevoel gehad dat je in de gaten wordt gehouden? Of dat je wordt achtervolgt door iets of iemand? Stel dat dit gevoel werkelijkheid wordt.

Aanstaande zaterdag 29 oktober organiseert Dans en Theaterschool Eijer Producties een Halloweentocht waarbij je de mogelijkheid krijgt om dit aan den lijve mee te maken. Je krijgt een korte film te zien en daarna ga je een route lopen waarbij je moet proberen om uit de handen te blijven van de onzichtbare hacker Yottabyte en zijn handlangers.

Ook mee doen met deze tocht? Er wordt gestart in drie verschillende leeftijdsgroepen: Als gezin, deze tocht start op het einde van de middag. Of je kunt ook meedoen met de tochten van 12+ en 16+ later op de avond.

Alle drie de routes starten bij de dans en theaterstudio van Eijer Producties in Gorredijk. Bij aanmelding vragen wij wel je mobiele nummer door te geven, zodat mocht er wat gebeuren dan kunnen we je eventueel bellen. Er worden geen enge dingen gedaan met jouw telefoonnummer, dit is alleen voor noodgevallen.

Meer informatie en opgeven kan via www.eijerproducties.nl/halloweentocht