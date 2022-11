Medische inzet op de Oud Ambacht trekt veel bekijks

ma 24 oktober 2022 15.26 uur

DRACHTEN - Het was maandagmiddag druk op de Oud Ambacht in Drachten. De hulpdiensten kwamen in actie voor een medische inzet. Zowel de brandweer, twee ambulances, de traumahelikopter en de politie kwamen ter plaatse.

De komst van de heli bracht veel mensen op de been. De straat werd enige tijd afgezet zodat de hulpdiensten veilig konden werken. Via de hoogwerker is het slachtoffer uit de woning gehaald en daarna is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

