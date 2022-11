Omgewaaide eik in het Reidingpark in Drachten

ma 24 oktober 2022 14.44 uur

DRACHTEN - In het Reidingpark in Drachten is maandag een dikke eik door een flinke windvlaag omgegaan. De eik was al getopt en werd al door gemeente Smallingerland in de gaten gehouden. De boom kon niet eerder gekapt worden omdat vleermuizen in de gaten van de boom bivakkeerden.

De eik nam in zijn val een andere boom die aan de Groene zoom stond mee. Een bedrijf is maandag aan de slag gegaan om de bomen op te ruimen. De Groene Zoom was tijdens de werkzaamheden afgesloten voor het verkeer in verband met mogelijk vallende takken.

De omgevallen boom was precies naast het bruggetje terecht gekomen die het Reidingpark verbindt met de Groene Zoom.

