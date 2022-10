Elfstedenwinnaar bij onthulling langste koe ter wereld

za 22 oktober 2022 14.44 uur

LEEUWARDEN - Friesland is nog een stukje mooier gemaakt: dankzij een enorm koe-kunstwerk op een 80-meterlange muur op een bedrijventerrein in Leeuwarden. In opdracht van ondernemer Wiebe Tromp creëerden de makers, de Friese fotograaf Sunny Gardeur (geboren en getogen in Hantum) en ontwerper Ruud van Dijk, een blikvanger van jewelste.

Het kunstwerk werd vrijdag onthuld door Henk Angenent, vlakbij de plek waar de voormalige boer in 1997 aan zijn glorieuze Elfstedentocht begon.

Wiebe Tromp, derde-generatie-eigenaar van het gelijknamige bedrijf op industrieterrein De Zwette, gaf opdracht om een blinde muur van 80 meter lang en bijna 4 meter hoog te voorzien van een kunstwerk. Het leverde een bijzondere vorm van toegepaste kunst op, met de imposante Friese koe prominent in het landschap. "Een mix van fotografie en tekening", aldus de makers. "Zonder twijfel de langste koe ter wereld.”

Tromp wilde al langer iets bijzonders doen met de lange, grijze betonmuur aan het Van Harinxmakanaal: "Industrieterreinen zien er vaak grijs en eentonig uit terwijl het juist toonbeelden van productiviteit zijn. Wie de 80 meter lange muur aan het Van Harinxmakanaal voorbijvaart, leest via een QR-code van alles over het kunstwerk en het bedrijf van Tromp. "Ik vind het prachtig dat passanten op het Van Harinxmakanaal langs een schitterend kunstwerk varen in plaats van een saaie muur van beton!”, aldus Wiebe Tromp.

Tromp BV op bedrijventerrein De Zwette in Leeuwarden levert onder andere premixen, mineralenmixen en likstenen aan boeren en ondernemingen die veevoeder produceren. Daarmee krijgen de dieren de vitaminen die ze oorspronkelijk zelf konden vinden in de natuur. Dat er een koe op de muur moest komen was voor Wiebe logisch: "De koe is op zichzelf de bron van heel veel voedsel. Een koe symboliseert voor mij daarom het leven. En wie goed is voor zijn koeien, is goed voor de mens. Op deze manier draag ik bovendien mijn steentje bij om Friesland nóg mooier te maken.”

