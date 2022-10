Jongen (18) stak met mes in Drachtster kroeg

do 20 oktober 2022 17.53 uur

LEEUWARDEN - Een 18-jarige man uit Drachten stak op 27 mei 2022 een man met een mes in een café aan de Zuidkade in Drachten. De messentrekker deed dat nadat hij drie dagen eerder bij de kinderrechter was veroordeeld voor de bedreiging van zijn stiefvader. De man zit voor de steekpartij al 145 dagen vast. Hij moest donderdag voorkomen op de rechtbank in Leeuwarden.

Op de bewuste avond was hij omstreeks 23.30 uur het café binnengestapt om lachgas / ballonnetjes te halen. De man had op dat moment een halve fles wodka en bier achter de kiezen en stond in het café te lurken aan een ballon. Zijn vrienden gooiden buiten een kaars - die op een tafel stond - kapot. Ze renden weg toen iemand vanuit het café achter ze aan kwam. Omdat alleen de verdachte nog binnen stond met twee ballonnen, besloot het slachtoffer om hem te vragen. Hij moest zijn vrienden maar even bellen.

Steken

In plaats te bellen, pakte hij op een zeker moment een mes uit een tasje. Terwijl het slachtoffer achteruit stapte, stormde hij op hem af en stak hem meerdere keren. Het slachtoffer viel op de grond en werd bevrijd toen medewerkers in het café de dader van hem aftrokken. Uit emotie deelde het slachtoffer hem nog een paar ferme tikken uit voordat hij het café werd uitgetrapt. Later zag het slachtoffer dat hij een snee had opgelopen tussen zijn heup en zijn ribben.

Waarom?

De verdachte liet weten dat hij zich bedreigd voelde. Rechter Christine Koelman hield hem voor: "Als je je bedreigd voelde, dan was het makkelijker geweest om naar buiten te lopen maar niet het café in..." Hij antwoordde bevestigend. De man stond bij de deur en liep de dansvloer op om het slachtoffer te steken. Koelman: "Kan je uitleggen waarom je hebt gestoken?" De verdachte had geen idee: "ik weet niet wat mijn gedachtes daarbij waren, hij was groter dan mij, ik was bang dat hij me in elkaar zou slaan..." Koelman vroeg door: "Het valt mij op dat jij met een mes loopt. Waarom heb je dat bij?" Het antwoord was: "Voor verdediging. Voor een bepaald iemand die mij zocht..."

Fascinatie voor messen

Dat de man iets met messen had, bleek uit zijn telefoongegevens. De politie zag dat hij veel foto's van grote messen bewaarde. Ook in chats ging het over 'doodsteken' in het algemeen. Ook werden gewelddadige filmpjes op zijn telefoon gevonden. Koelman: "Je hebt wel een fascinatie voor messen en geweld. Er zit ook een filmpje bij waar mensen op een gruwelijke manier worden neergestoken met een mes." Daarop antwoordde hij. "Dat ben ik vergeten te verwijderen, dat krijg ik toegestuurd in een groepsapp...."

Jeugdgevangenis

Hoewel de jeugdreclassering aanvankelijk niets met de jongeman kon beginnen, werkt hij sindskort goed mee met de gesprekken. Ook heeft hij een gesprek gehad met het slachtoffer. Sinds zijn aanhouding zit hij vast in de Forensisch Centrum Teylingereind in Sassenheim (jeugdgevangenis). Zowel een psycholoog als de jeugdreclassering adviseren om het jeugdstrafrecht toe te passen. De jongeman heeft een slechte jeugd gehad en is heel beïnvloedbaar.

Pittige behandeling

De psycholoog adviseert verder een pittige behandeling voor kwetsbare jongeren die een kleine anderhalf jaar duurt in het Forensisch Centrum voor adolescenten in Assen met een middelenverbod en een enkelband. Ook de jeugdreclassering denkt dat hij heel nodig aan een behandeling toe is. Er is al een behandeling geregeld waar hij in november kan starten.

Eis

Officier van justitie Sus Broekstra kon zich daar goed in vinden. "Van de gevangenis wordt hij niet beter, van die intensieve behandeling wel" zo dacht Broekstra. Ze ziet het liefst dat hij de behandeling gaat doen met de bijzondere voorwaarden (elektronisch toezicht van max. 6 maanden, middelenverbod en verblijf in FCA van maximaal 2 jaar). Ze eiste bovendien een celstraf van 500 dagen waarvan 342 voorwaardelijk. Dat zou betekenen dat hij na de uitspraak gelijk kan beginnen met de behandeling, hij heeft immers al 158 dagen in de cel gezeten. Bovendien moet hij - als het aan de officier ligt - het slachtoffer een schadevergoeding betalen van 4262 euro voor zijn kapotte kleding, immateriële schade, coaching traject en de reiskosten. Het slachtoffer wilde ook nog ruim 21.000 euro voor 6 maanden die hij niet kon werken maar Broekstra vond dat niet voldoende onderbouwd.

Jeugdstrafrecht

Broekstra achtte poging tot doodslag bewezen. "Er waren geen excuses of redenen dat hij op deze manier mocht handelen." Ook dat de man een mes bij zich had, nam ze hem kwalijk. Ze paste het jeugdstrafrecht toe omdat hij ondanks zijn kalenderleeftijd nog veel behoefte heeft aan de juiste hulp. Ze wil dat de verdachte op deze manier op het juiste pad terecht komt en dat ze hem nooit weer terugziet.

Slechte voedingsbodem

Raadsman Gerald Pots kon zich grotendeels vinden in wat de officier had geëist. Pots wil ook dat zijn cliënt wordt behandeld. "Het leven van cliënt was niet bepaald een goede voedingsbodem om tot een goede ontwikkeling te komen." Het pedagogische element gaat volgens hem een belangrijke rol spelen. "Het is een heel zwaar traject maar cliënt weet dat er wat moet gebeuren." Pots hoopt dat de rechtbank uitkomt op een iets lagere voorwaardelijke celstraf. Ook vond hij het coaching traject (2800 euro) van het slachtoffer onvoldoende onderbouwd.

De rechtbank doet op 3 november 2022 uitspraak.