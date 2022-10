Fryske Scheurkalender gepresenteerd in de Sluisfabriek

do 20 oktober 2022 13.24 uur

DRACHTEN - In spanning zaten ze te wachten woensdagmiddag, de uitgenodigde inzenders voor de Fryske Scheurkalender. In de Sluisfabriek in Drachten werd namelijk de 2023 editie van deze kalender uitgereikt. Het eerste exemplaar was voor burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland. Daarna kreeg iedereen die een foto had ingestuurd een exemplaar, waarin meteen werd gekeken of hun inzending de kalender had gehaald!

Het idee voor een provinciale scheurkalender ontstond in 2015 in Groningen. Initiatiefnemer Hent Hamming wil met de scheurkalender laten zien dat een provincie meer is dan de stereotypes die bekend zijn. De 2023 versie is alweer de derde editie van de Fryske versie van de kalender.

Uit de circa 1500 inzendingen heeft een speciaal voor deze kalender samengestelde jury een selectie gemaakt. Het hoofd van de jury sprak de deelnemers tijdens de bijeenkomst toe en gaf ze nog wat tips alvast voor de volgende editie. En hij had daarbij ook één verzoek, maak een selectie en stuur deze op. Dit was niet zonder reden, een van de inzenders had maar liefst 232 inzendingen gedaan! Dit was niet helemaal de bedoeling. Toch benadrukte de jury onder de indruk te zijn van de inzendingen die waren ontvangen.

Burgemeester Jan Rijpstra ontving het eerste exemplaar uit handen van initiator Hent Hamming. “Een foto vertelt een verhaal”, zo sprak Rijpstra. “Wat zie je; wat denk je te zien, wat zou er achter zitten.” Ook sprak Rijpstra een soort wens uit: een grote tentoonstelling van de foto’s met de verhalen in de Sluisfabriek. Toch gaf de burgemeester het eerste exemplaar meteen weer door. “Haar manier van creatief denken spreekt ons aan. Vandaar hier in dit momument deze scheurkalender voor een monument. Al 40 jaar is zij de drijvende kracht achter een hoop initiatieven in Smallingerland zoals bijvoorbeeld Koningsdag en de Monumentendag.” Rijpstra gaf de eerste kalender aan Ynskje Hoekstra.

Daarna werd het tijd om te gaan zoeken voor de inzenders. Met de Fryske Scheurkalender op schoot bladeren door alle geplaatste inzendingen. Hier en daar werd trotst aan anderen laten zien dat hun foto was geplaatst. Na de uitreiking was er nog de mogelijkheid om na te borrelen.

