Hennepkwekerij aangetroffen in woning in Drachten

do 20 oktober 2022 12.15 uur

DRACHTEN - In een woning op het Voermanspad in Drachten is een hennepkwekerij met zo’n 200 planten aangetroffen. Een speciaal team is ter plaatse gekomen om de kwekerij te ontruimen. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden.

De politie ontving een anonieme tip via meld misdaad anoniem. Er is direct een onderzoek gestart. Donderdagochtend heeft de politie een instap gedaan in deze woning waarbij de kwekerij werd aangetroffen.

