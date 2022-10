Preek van de Leek: Sander de Rouwe gaat voor in Oudega

do 20 oktober 2022 12.00 uur

OUDEGA - Komende zondag 23 oktober gaat Sander de Rouwe om voor in de PKN Oudega Smallingerland. De Rouwe is een Nederlandse bestuurder en CDA-politicus. Sinds 1 oktober 2021 is hij burgemeester van Kampen. Van 20 mei 2015 tot 22 september 2021 was hij lid van de Gedeputeerde Staten van Friesland. Van 1 maart 2007 tot 20 mei 2015 was hij lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Sander de Rouwe is gevraagd om te preken over de test uit exodus; "doe ons vanhier niet optrekken als Gij zelf niet met ons mee gaat". Het belooft een mooie dienst te worden waaraan ook andere gemeenteleden mee werken.

U bent van harte welkom om half 10, na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie na te praten over de dienst.

De PKN Oudega kerkt in het Ljochtbeaken aan de Buorren 31 in Oudega.