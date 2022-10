Voor dit gevaarte moest de A7 dit weekend tijdelijk dicht

zo 16 oktober 2022 14.21 uur

HEERENVEEN - De A7 van Heerenveen naar Drachten ging dit weekeinde in de nachtelijke uren korte tijd dicht voor alle verkeer. De oorzaak hiervan was een gevaarte met een diameter van 10 en een hoogte van 15 meter. Bij twee viaducten werden de componenten met een kraan over het viaduct getakeld.

Het betrof een droogtoren die onderweg was naar Ausnutria in Heerenveen. De droogtoren was gemaakt bij producent Kuipers in Woudsend. Per schip werden de grote onderdelen naar Heerenveen vervoerd. Daarna ging het verder over de weg en moesten twee viaducten gepasseerd worden. Het transport van deze torendelen werd verzorgd door Mammoet Nederland B.V.

Nieuwe fabriek

Maandag worden alle componenten door Mammoet in de fabriek gehesen en op de plek gezet. Die dag wordt een groot deel van de nieuwe droogtoren in het meer dan 40 meter hoge gebouw gehesen. De nieuwe fabriek borgt straks een volledig gasloos productieproces voor de productie van halffabricaat baby- en kindervoeding.

Oplevering eind 2023

De nieuwe fabriek is naar verwachting eind 2023 operationeel en zal in de tweede helft 2023 werkgelegenheid bieden aan zo'n 50 medewerkers. Daarvoor start Ausnutria in het eerste halfjaar van volgend jaar met het opleiden van personeel.

