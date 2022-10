19-jarige fietsendief op heterdaad betrapt in Drachten

zo 16 oktober 2022 10.27 uur

DRACHTEN - Een 19-jarige fietsendief uit Drachten is zaterdagnacht op heterdaad betrapt. De Drachtster stal rond 02.30 uur een Gazelle Orange op de Singel in Drachten en ging er vervolgens vandoor. Een oplettende burger die dit zag gebeuren is de dief gevolgd. Ondertussen werd de politie gebeld die de man al snel kon aanhouden.

De Drachtster is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. De politie is nog op zoek naar de eigenaar. "Wij zijn nu op zoek naar de eigenaar van de fiets zodat er aangifte gedaan kan worden en de fiets terug kan naar de rechtmatige eigenaar." Mocht u meer weten dan kunt u contact opnemen met de politie via 0900-8844.