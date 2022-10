Wie nam deze kooi bij de rotonde van Sumar mee?

zo 16 oktober 2022 09.53 uur

SUMAR - Stichting Kat in Nood uit Drachtstercompagnie is hard op zoek naar een meegenomen vangkooi. De kooi werd zaterdagavond geplaatst bij de rotonde bij de carpoolplaats in Sumar. Onbekenden hebben de kooi even voor 23.00 uur meegenomen.

"Mogelijk goed bedoeld, maar voor ons een ramp." zo laat de stichting weten op Facebook. De stichting heeft namelijk niet veel kooien beschikbaar om te gebruiken.

Bij Sumar was Kat in Noord in actie gekomen omdat er al wekenlang een kleine kat omzwerft bij de drukke rotonde. Via de Dierenambulance Zuid-Oost Friesland was een melding binnengekomen. Kat in Noord is daarop aan de slag gegaan om het katje te vangen. Een medewerker maakte voerplekken en installeerde een camera.

Met succes werd de kleine kat gevangen maar uit camerabeelden bleek dat de moederkat ook in de omgeving omzwerft. Om ook deze kat te vangen werd zaterdagavond opnieuw de kooi geplaatst. "Het tijdstip en de enorm lastige locatie nodigde niet uit om de hele nacht door te gaan." De volgende dag was de kooi verdwenen en liep de moederkat nog wel door het beeld.

Kat in Nood hoopt dat de mensen die de kooi hebben meegenomen, zich kunnen melden. "Normaal hebben wij een kaartje met tekst op de kooi zitten zodat het duidelijk is waar de kooi voor gebruikt wordt." Dat was deze keer niet het geval. "We hadden ook echt geen mensen op deze plek verwacht..." aldus Kat in Nood.

Zaak opgelost

Vijf minuten na publicatie was de kwestie al opgelost. De kooi werd ontdekt door omstanders die een kijkje namen omdat ze dachten dat er iets niet klopte. Ze troffen de kooi hij. Deze is daarna door de politie meegenomen.

