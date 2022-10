Problemen dreigen voor voedselbank door stijging klanten en kosten

za 15 oktober 2022 10.00 uur

DRACHTEN - Doordat er steeds meer mensen gebruik maken van de voedselbank in Drachten dreigt de voedselbank zelf in de problemen te komen. Door de hoge energieprijzen en veel duurdere boodschappen ontstaat er een enorme toename in het aantal mensen dat hulp vraagt bij de voedselbank. Ook de voedselbank zelf wordt geconfronteerd met de hoge energie en voedselprijzen. Door de lagere aanvoer van voedsel uit winkels moet de voedselbank zelf flink wat voedsel aankopen.

Het aantal mensen dat hulp vraagt neemt de laatste weken sterk toe. “Door de enorme stijging in energie en boodschappenprijzen worden mensen wel gedwongen om hulp te zoeken”, aldus voorzitter Ruud Schaake van de voedselbank. “Op dit moment hebben we ongeveer 130 huishoudens die we helpen, dat zijn ongeveer 300 mensen.” Recentelijk is de toelatingscriteria voor de voedselbank aanzienlijk verruimd en is er geflyerd in aandachtswijken.

Op dit moment zijn de financiën nog aardig op peil. Door de lagere aanvoer moet de voedselbank wel flink voedsel aankopen. Winkels prijzen tegen de houdbaarheidsdatum producten flink af. “Goed voor duurzaamheid, slecht voor onze aanvoer”, aldus de voorzitter. De financiën lopen hierdoor snel terug, zeker als het aantal klanten blijft toenemen.

Open dag

Altijd al willen weten hoe het er aan toe gaat bij de voedselbank? Op zaterdag 22 oktober tussen 11.00 uur en 16.00 uur organiseert voedselbank Smallingerland aan de Giek 22A in Drachten een open dag. Er zijn o.a. leuke kleurplaten en een quiz waar je een prijsje mee kunt winnen.